Правоохранители ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 4 млн грн

ukru
15:33 • 91487 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 105028 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 104654 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 128554 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111489 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119300 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129859 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144478 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 111357 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122103 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104109 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100895 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63213 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 91527 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63213 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100895 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 128555 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164689 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135238 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143557 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148575 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147207 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150688 просмотра
Актуальное
Правоохранители ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 4 млн грн

Правоохранители ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 4 млн грн

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Налоговой милицией г. Киева ликвидирована схема незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции стоимостью около 4 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве установили группу лиц, организовавших схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Указанные лица, с целью прикрытия преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и вывода средств за границу, оформляли незаконные экспортные операции сельскохозяйственной продукции от имени должностных лиц фиктивных предприятий.

Суть схемы заключается в следующем: часть сельскохозяйственной продукции зернотрейдеры закупали у сельскохозяйственных товаропроизводителей за наличные средства без отражения в налоговом учете. В дальнейшем приобретенный товар доставлялся в зернохранилища, расположенные в зоне деятельности морских портов. После этого подконтрольные брокерские компании готовили пакеты документов, согласно которым собственниками сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные средства, становились фиктивные субъекты ВЭД — экспортеры, должностные лица и учредители которые не имеют отношения к их регистрации и деятельности.

В дальнейшем брокерские компании, в соответствии с внешнеэкономическими контрактами, заключенными от имени фиктивных СХД с предприятиями-нерезидентами, осуществляли таможенное оформление товаров в режиме "экспорт".

При этом проведенные операции в налоговом и бухгалтерском учете предприятия не отображались, в результате чего не начислялись и не платились налоги, а в Украину не поступала выручка в иностранной валюте от экспорта ТМЦ.

Правоохранители задокументировали факт предоставления на таможню ГФС для таможенного оформления поддельных документов с недостоверными сведениями о количестве, наименовании, производителе и стоимости товаров.

На основании постановлений суда проведены обыски в складских помещениях на территории морского торгового порта "Южный", где изъято 538 тонн кукурузы, общей рыночной стоимостью 4 млн гривен.

В тот же день, согласно постановлению суда, на изъятую продукцию наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы