Правоохранители ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 4 млн грн

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве установили группу лиц, организовавших схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Указанные лица, с целью прикрытия преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и вывода средств за границу, оформляли незаконные экспортные операции сельскохозяйственной продукции от имени должностных лиц фиктивных предприятий.

Суть схемы заключается в следующем: часть сельскохозяйственной продукции зернотрейдеры закупали у сельскохозяйственных товаропроизводителей за наличные средства без отражения в налоговом учете. В дальнейшем приобретенный товар доставлялся в зернохранилища, расположенные в зоне деятельности морских портов. После этого подконтрольные брокерские компании готовили пакеты документов, согласно которым собственниками сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные средства, становились фиктивные субъекты ВЭД — экспортеры, должностные лица и учредители которые не имеют отношения к их регистрации и деятельности.

В дальнейшем брокерские компании, в соответствии с внешнеэкономическими контрактами, заключенными от имени фиктивных СХД с предприятиями-нерезидентами, осуществляли таможенное оформление товаров в режиме "экспорт".

При этом проведенные операции в налоговом и бухгалтерском учете предприятия не отображались, в результате чего не начислялись и не платились налоги, а в Украину не поступала выручка в иностранной валюте от экспорта ТМЦ.

Правоохранители задокументировали факт предоставления на таможню ГФС для таможенного оформления поддельных документов с недостоверными сведениями о количестве, наименовании, производителе и стоимости товаров.

На основании постановлений суда проведены обыски в складских помещениях на территории морского торгового порта "Южный", где изъято 538 тонн кукурузы, общей рыночной стоимостью 4 млн гривен.

В тот же день, согласно постановлению суда, на изъятую продукцию наложен арест.

Продолжаются следственные действия.