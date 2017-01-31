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Правоохоронці ліквідували схему незаконного експорту сільгосппродукції на 4 млн грн

Правоохоронці ліквідували схему незаконного експорту сільгосппродукції на 4 млн грн

Київ • УНН

 • 11401 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Податковою міліцією м. Києва ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції вартістю близько 4 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Співробітники податкової міліції у м. Києві встановили групу осіб, які організували схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції.

Вказані особи, з метою прикриття злочинної діяльності щодо ухилення від сплати податків та виводу коштів за кордон, оформляли незаконні експортні операції сільськогосподарської продукції від імені посадових осіб фіктивних підприємств.

Суть схеми полягає в наступному: частину сільськогосподарської продукції закуповували зернотрейдери у сільськогосподарських товаровиробників за готівкові кошти без відображення в податковому обліку. В подальшому придбаний товар доставлявся до зерносховищ, розташованих у зоні діяльності морських портів. Після цього підконтрольні брокерські компанії готували пакети документів, згідно яких власниками сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти, ставали фіктивні суб’єкти ЗЕД — експортери, посадові особи та засновники яких не причетні до їх реєстрації та діяльності.

В подальшому брокерські компанії, відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених від імені фіктивних СГД з підприємствами-нерезидентами, здійснювали митне оформлення товарів в режимі “експорт”.

При цьому проведені операції у податковому та бухгалтерському обліку підприємств не відображалися, в результаті чого не нараховувалися та не сплачувалися податки, а до України не надходила виручка в іноземній валюті від експорту ТМЦ.

Правоохоронці задокументували факт подання до митниці ДФС для митного оформлення підроблених документів з недостовірними відомостями щодо кількості, найменування, виробника та вартості товарів.

На підставі ухвал суду проведено обшуки у складських приміщеннях на території морського торговельного порту “Южний”, де вилучено 538 тонн кукурудзи, загальною ринковою вартістю 4 млн гривень.

Того ж дня, згідно ухвали суду, на вилучену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

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