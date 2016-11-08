Правоохранители Хмельницкой области задержали автомобиль иностранцев, в котором обнаружили арсенал оружия

Вчера, 7 ноября, около 8:30 часов на трассе "Стрый-Львов-Кропивницкий-Знаменка", в селе Бохны, работники группы реагирования патрульной полиции Летичевского отделения полиции за превышение скорости остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, в салоне которого находилось четверо иностранцев.

При осмотре автомобиля в спортивной сумке, которая находилась в багажнике обнаружили незарегистрированный пистолет CZ 75P07 и 189 патронов к нему, 1 патрон к автомату Калашникова, 2 корпуса гранаты Ф-1 с взрывателями к ним, а также несколько пар автомобильных номерных знаков различных регионов Украины. Все изъятое направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов.