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15 марта, 19:03 • 112981 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160173 просмотра

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Правоохранители Хмельницкой области задержали автомобиль иностранцев, в котором обнаружили арсенал оружия

Правоохранители Хмельницкой области задержали автомобиль иностранцев, в котором обнаружили арсенал оружия

Киев • УНН

 • 9680 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили незарегистрированный пистолет CZ 75P07 и 189 патронов к нему, 2 корпуса гранаты Ф-1 со взрывателями, а также несколько пар автомобильных номерных знаков. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области.

Вчера, 7 ноября, около 8:30 часов на трассе "Стрый-Львов-Кропивницкий-Знаменка", в селе Бохны, работники группы реагирования патрульной полиции Летичевского отделения полиции за превышение скорости остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, в салоне которого находилось четверо иностранцев.

При осмотре автомобиля в спортивной сумке, которая находилась в багажнике обнаружили незарегистрированный пистолет CZ 75P07 и 189 патронов к нему, 1 патрон к автомату Калашникова, 2 корпуса гранаты Ф-1 с взрывателями к ним, а также несколько пар автомобильных номерных знаков различных регионов Украины. Все изъятое направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов.

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