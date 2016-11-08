Правоохоронці Хмельниччини затримали автомобіль іноземців із арсеналом зброї
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У салоні автомобіля правоохоронці виявили незареєстрований пістолет CZ 75P07 та 189 набоїв до нього, 2 корпуси гранати Ф-1 з підривниками, а також декілька пар автомобільних номерних знаків. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області.
Вчора, 7 листопада, близько 08:30 години на трасі “Стрий—Львів—Кропивницький— Знам’янка”, в селі Бохни, працівники групи реагування патрульної поліції Летичівського відділення поліції за перевищення швидкості зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, в салоні якого перебувало четверо іноземців.
Під час огляду автомобіля в спортивній сумці, яка знаходилась в багажнику, було виявлено незареєстрований пістолет CZ 75P07 та 189 набоїв до нього, 1 патрон до автомата Калашникова, 2 корпуси гранати Ф-1 з підривниками до них, а також декілька пар автомобільних номерних знаків різних регіонів України. Усе вилучене направили на експертизу.
По цьому факту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів.