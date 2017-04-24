Правоохранители Херосонщинской обл. задержали подозреваемого в убийстве

23 апреля в 8:15 в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, за ККЗ “Юбилейный” находится тело неизвестной женщины. На место происшествия выехало руководство областной полиции, Херсонского отдела полиции, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны в области груди. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

“Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, назначен ряд необходимых экспертиз. На розыск подозреваемого был задействован личный состав полиции г.Херсона и патрульной полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение трех часов оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний житель г.Херсона, ранее судимый за совершение убийства. Вечером подозреваемого задержал экипаж патрульной полиции и доставил его в Херсонское отделение полиции ”, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской обл. Артур Мериков.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 23 апреля тело женщины нашли у киноконцертного зала в Херсон и.