Правоохранители Херосонщинской обл. задержали подозреваемого в убийстве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30098 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96132 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111511 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106832 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103380 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151917 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правоохранители Херосонщинской обл. задержали подозреваемого в убийстве

Правоохранители Херосонщинской обл. задержали подозреваемого в убийстве

Киев  •  УНН

 • 7834 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Херсоне полицейские в течение суток задержали подозреваемого в убийстве женщины в центре города. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП области, передает УНН.

23 апреля в 8:15 в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, за ККЗ “Юбилейный” находится тело неизвестной женщины. На место происшествия выехало руководство областной полиции, Херсонского отдела полиции, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны в области груди. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

“Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, назначен ряд необходимых экспертиз. На розыск подозреваемого был задействован личный состав полиции г.Херсона и патрульной полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение трех часов оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний житель г.Херсона, ранее судимый за совершение убийства. Вечером подозреваемого задержал экипаж патрульной полиции и доставил его в Херсонское отделение полиции ”, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской обл. Артур Мериков.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 23 апреля тело женщины нашли у киноконцертного зала в Херсон и.

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