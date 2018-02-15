Правоохранители у Соломенского суда Киева задержали около 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В результате столкновений у Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, правоохранители задержали около 15 человек, передает корреспондент УНН.
По информации корреспондента УНН, силовики задержали около 15 человек после столкновений у здания Соломенского райсуда Киева.
Задержанных пока по очереди выводят из-под здания суда к автозаку.
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Представители Красного Креста сообщили корреспонденту УНН о том, что три человека были тяжело травмированы, среди них одна женщина. Их забрала скорая медицинская помощь.
Сейчас УНН пытается уточнить у столичной полиции количество задержанных и пострадавших.
Напомним, у Соломенского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, в результате столкновения был ранен полицейский.