Правоохоронці біля Солом’янського суду Києва затримали близько 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Внаслідок сутичок біля Солом’янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, правоохоронці затримали близько 15 осіб, передає кореспондент УНН.
За інформацією кореспондента УНН, силовики затримали близько 15 осіб після сутичок біля приміщення Солом’янського райсуду Києва.
Затриманих наразі по черзі виводять з-під приміщення суду до автозаку.
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Представники Червоного Хреста повідомили кореспонденту УНН про те, що троє осіб були тяжко травмовані, серед них одна жінка. Їх забрала швидка медична допомога.
Наразі УНН намагається уточнити у столичної поліції кількість затриманих та постраждалих.
Нагадаємо, біля Солом’янського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, в результаті сутички був поранений правоохоронець.