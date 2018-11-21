Правоохранители еще не установили владельца сигарет с баржи "Параллель"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов еще не установили владельца сигарет из судна "Параллель". Об этом УНН сообщил собственный источник.
"Владелец еще не установлен", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
На барже "Параллель" были найдены пачки сигарет иностранного происхождения "Marshal", "Ashima", "Stix".
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.
Ранее, в ГПСУ объяснили, почему до сих пор не пересчитали контрабандные сигареты из спасенной баржи.