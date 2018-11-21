Правохоронці ще не встановили власника сигарет з баржи “Паралель”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники правохоронних органів ще не встановили власника сигарет з судна “Паралель”. Про це УНН повідомило власне джерело.
“Власник ще не встановлений”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
На баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження “Marshal”, “Ashima”, “Stix”.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.
Раніше, у ДПСУ пояснили, чому досі не перерахували контрабандні цигарки із врятованої баржі.