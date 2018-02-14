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Правящий лагерь вступился за Нетаньяху, которого могут обвинить в коррупции

Правящий лагерь вступился за Нетаньяху, которого могут обвинить в коррупции

Киев  •  УНН

 • 8644 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соратники действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из правительства, коалиции и правящей партии выступили в его защиту после того, как полиция озвучила намерение предъявить ему обвинения в коррупции по итогам расследования двух уголовных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное радио Израиля “Кан”.

Реакция правящего лагеря, где напоминают о презумпции невиновности и отсутствия у полицейских рекомендаций юридической силы, показывают, что по крайней мере на нынешнем этапе Нетаньяху сохраняет поддержку политического большинства и не имеет проблем с тем, чтобы продолжить руководить страной.

Так же на рекомендации полиции отреагировал его однопартиец, министр транспорта и разведки Исраэль Кац. “Я выражаю поддержку главе правительства. Следует позволить премьер-министру Беньямину Нетаньяху продолжать управлять страной и вести важные государственные дела как в сфере безопасности, так и в других областях, и подождать решения юридического советника правительства”, — сказал он.

Материалы обоих расследований вместе с обнародованной рекомендацией полиция передает юридическому советнику правительства и генеральному прокурору Авихаиливу Мандельблиту, которому предстоит решить, появится Нетаньяху перед судом. Вопрос, является ли предъявление главе кабинета министров официальных обвинений достаточным основанием для его отставки, не имеет однозначного ответа в израильской юридической и политической практике, хотя на этой стадии министры и парламентарии обычно составляют полномочия.

Сам премьер-министр выступил накануне с телеобращением к нации, в котором вновь заявил о своей невиновности и выразил уверенность в том, что расследование против него завершатся ничем. Он пообещал продолжить руководить страной и принять участие в следующих выборах, которые должны состояться не позднее 2019 года.

Ни одна из партий-соратниц “Ликуда” пока не объявляла об отказе в доверии Нетаньяху и выход из правящей коалиции в связи с полицейскими рекомендациями.

Призывы к отставке звучат только из лагеря оппозиции.

Как ранее сообщал УНН, полиция Израиля во вторник сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях.

Украинские Национальные Новости

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