Правлячий табір заступився за Нетаньягу, якого можуть звинуватити в корупції

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Соратники діючого прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з уряду, коаліції і правлячої партії виступили на його захист після того, як поліція озвучила намір пред'явити йому звинувачення в корупції за підсумками розслідування двох кримінальних справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне радіо Ізраїлю “Кан”.