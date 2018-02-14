Правлячий табір заступився за Нетаньягу, якого можуть звинуватити в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Соратники діючого прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з уряду, коаліції і правлячої партії виступили на його захист після того, як поліція озвучила намір пред'явити йому звинувачення в корупції за підсумками розслідування двох кримінальних справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне радіо Ізраїлю “Кан”.
Реакція правлячого табору, де нагадують про презумпцію невинності і відсутності у поліцейських рекомендацій юридичної сили, показують, що принаймні на нинішньому етапі Нетаньягу зберігає підтримку політичної більшості і не має проблем з тим, щоб продовжити керувати країною.
Так само на рекомендації поліції відреагував його однопартієць, міністр транспорту і розвідки Ісраель Кац. “Я висловлюю підтримку главі уряду. Слід дозволити прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу продовжувати керувати країною і вести важливі державні справи як у сфері безпеки, так і в інших областях, і почекати рішення юридичного радника уряду”, — сказав він.
Матеріали обох розслідувань разом з оприлюдненою рекомендацією поліція передає юридичному раднику уряду і генеральному прокурору Авіхаїліву Мандельбліту, якому належить вирішити, чи постане Нетаньяху перед судом. Питання, чи є пред’явлення очільнику кабінету міністрів офіційних звинувачень достатньою підставою для його відставки, не має однозначної відповіді в ізраїльській юридичної і політичної практиці, хоча на цій стадії міністри і парламентарії зазвичай складають повноваження.
Сам прем’єр-міністр виступив напередодні з телезверненням до нації, в якому знову заявив про свою невинність і висловив упевненість в тому, що розслідування проти нього завершаться нічим. Він пообіцяв продовжити керувати країною і взяти участь у наступних виборах, які мають відбутися не пізніше 2019 року.
Жодна з партій-соратниць “Лікуду” поки не оголошувала про відмову в довірі Нетаньяху і вихід з правлячої коаліції в зв’язку з поліцейськими рекомендаціями.
Заклики до відставки звучать тільки з табору опозиції.
Як раніше повідомляв УНН, поліція Ізраїлю у вівторок повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання.