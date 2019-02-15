Правящая партия Италия угрожает вывести страну из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Италия выйдет из Европейского Союза, если на выборах в Европарламент не победят популисты. Об этом заявил один из основных членов правящей праворадикальной партии Италии "Лига Севера", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Или мы сможем изменить Европу, или нам придется уйти", - сказал Клаудио Борги, председатель бюджетного комитета парламента и экономический спикер партии "Лига Севера".
По его словам, выборы в Европарламент это последний шанс изменить европейский проект, переживающий бедствие.
Доходность итальянских правительственных облигаций подскочила на фоне комментария Борги, что возобновило беспокойство относительно приверженности Италии к евро. Однако выход из Евросоюза не входит в программу итальянского право-популистского правительства, составленного "Лигой Севера" и "Движением 5 звезд", которое достаточно критично относится к блоку.
"У нас нет намерения выходить из ЕС, и по этому поводу было бы лучше не делать заявлений, которые ставят под угрозу доверие инвесторов", - заявил председатель парламентской фракции "Движения 5 звезд" Франческо Д'Ува.
Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, который возглавляет правительство Италии, регулярно обвинял чиновников ЕС в Брюсселе в том, что они - неизбранный чиновники, ответственные за сложного финансово-экономическое положение Италии.
Сальвини имеет хорошие отношения с праворадикалами из других европейских стран и сотрудничает с бывшим политическим стратегом президента США Стивом Бэнноном в деле построения сети партий, противостоящих углублению европейской интеграции.
Ранее УНН сообщал, что популистское правительство Италии рассорилось из-за строительства тоннеля под Альпами.
Напомним, глава итальянского правительства Сальвини раскритиковал правительство и президента Франции. После возмутительных заявлений правящей коалиции Италии Франция отозвала из Рима своего посла, однако после переговоров президентов двух стран дипломатический кризис был преодолен.