Правляча партія Італія погрожує вивести країну з ЄС

"Або ми зможемо змінити Європу, або нам доведеться піти", - сказав Клаудіо Боргі, голова бюджетного комітету парламенту та економічний спікер партії "Ліга Півночі".

За його словами, вибори до Європарламенту це останній шанс змінити європейський проект, що переживає лихо.

Дохідність італійських урядових облігацій підскочила на фоні коментаря Боргі, що поновило занепокоєння щодо прихильності Італії до євро. Однак вихід з Євросоюзу не входить до програми італійського право-популістського уряду, складеного "Лігою Півночі" та "Рухом 5 зірок", який досить критично ставиться до блоку.

"У нас немає наміру виходити з ЄС, і з цього приводу було б краще не робити заяв, що ставлять під ризик довіру інвесторів", - заявив голова парламентської фракції "Руху 5 зірок" Франческо Д'Ува.

Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні, який очолює уряд Італії, регулярно обвинувачував чиновників ЄС у Брюсселі в тому, що вони - необрані бюрократи, відповідальні за складний фінансово-економічний стан Італії.

Сальвіні має добрі стосунки з праворадикалами з інших європейських країн та співпрацює з колишнім політичним стратегом президента США Стівом Бенноном у справі побудови мережі партій, що протистоятимуть поглибленню європейської інтеграції.

Раніше УНН повідомляв, що популістський уряд Італії розсварився через будівництво тунелю під Альпами.

Нагадаємо, голова італійського уряду Маттео Сальвіні розкритикував уряд і президента Франції. Після обурливих заяв правлячої коаліції Італії Франція відкликала з Риму свого посла, проте після переговорів президентів обох країн дипломатична криза була подолана.