Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

Кабинет министров Украины продлил программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня Украина тратит весь собственный ресурс на войну и оборону. Несмотря на это, благодаря финансовой поддержке партнеров мы продолжаем повышение социальных выплат для тех, кто в этом больше всего нуждается - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, пенсии в ноябре были профинансированы на 100%. Выплачено 57,8 млрд грн. Никаких задержек нет.

"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70-75 лет - дополнительные 300 грн ежемесячно", - сообщил Шмыгаль.

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