Правительство предложило масштабировать дерегуляцию для бизнеса: что предусматривается

Кабинет министров Украины отменил уже более 1900 регуляторных актов в различных сферах и сегодня одобрил два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

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"По состоянию на сейчас правительством отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах. Значительная часть разрешительных процессов цифровизирована. Оформить разрешение теперь можно за считанные минуты", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что также сегодня "правительство одобряет два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию".

"Первый законопроект отменяет 63 разрешения и согласования в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, в аграрной сфере, энергетике, внешнеэкономической деятельности, образовании и культуре", - пояснил глава правительства.

Он также сообщил, что второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он снимает ответственность за отсутствие тех разрешений, которые отменяются первым законопроектом.

Как уточнил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности" и проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности".

Шмыгаль также выразил надежду, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты.

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