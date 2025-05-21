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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Правительство предложило масштабировать дерегуляцию для бизнеса: что предусматривается

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Кабмин отменил более 1900 регуляторных актов и цифровизировал разрешительные процессы. Также одобрены два законопроекта, отменяющие 63 разрешения в различных сферах и снимающие ответственность за их отсутствие.

Правительство предложило масштабировать дерегуляцию для бизнеса: что предусматривается

Кабинет министров Украины отменил уже более 1900 регуляторных актов в различных сферах и сегодня одобрил два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на сейчас правительством отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах. Значительная часть разрешительных процессов цифровизирована. Оформить разрешение теперь можно за считанные минуты", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что также сегодня "правительство одобряет два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию".

"Первый законопроект отменяет 63 разрешения и согласования в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, в аграрной сфере, энергетике, внешнеэкономической деятельности, образовании и культуре", - пояснил глава правительства.

Он также сообщил, что второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он снимает ответственность за отсутствие тех разрешений, которые отменяются первым законопроектом.

Как уточнил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности" и проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности".

Шмыгаль также выразил надежду, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты.

Кабмин скорректировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата03.09.24, 13:14 • 19244 просмотра

Павел Зинченко

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