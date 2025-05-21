Уряд запропонував масштабувати дерегуляцію для бізнесу: що передбачається
Київ • УНН
Кабмін скасував понад 1900 регуляторних актів та цифровізував дозвільні процеси. Також схвалено два законопроєкти, що скасовують 63 дозволи в різних сферах та знімають відповідальність за їх відсутність.
Кабінет міністрів України скасував вже понад 1900 регуляторних актів у різних сферах і сьогодні схвалив два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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"Станом на зараз урядом скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини", - півідомив Шмигаль.
Він додав, що також сьогодні "уряд схвалює два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію".
"Перший законопроєкт скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі", - пояснив глава уряду.
Він також повідомив, що другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Він знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які скасовуються першим законопроєктом.
Як уточнив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, уряд схвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності" та проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності".
Шмигаль також висловив сподівання, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти.
Кабмін скоригував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату03.09.24, 13:14 • 19244 перегляди