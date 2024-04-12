Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп

Кабинет министров Украины принял постановление о повышении еще на 70 тысяч денежного обеспечения военным, которые служат на передовой, сообщил в пятницу нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Хорошие новости! Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное обеспечение военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли - написал Гончаренко.

По его словам, согласно постановлению, военные "на нуле" кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен, имеют право на доплату в 70 тысяч гривен.

Дополнение

11 апреля парламент принял постановление, которое обязывает правительство поддержать постановление о доплатах для бойцов Сил обороны на передовой и подготовить законопроект о ротации.