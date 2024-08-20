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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство одобрило законодательную базу по Силам беспилотных систем и выделило 24 миллиарда на дроны

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 09:10  •  12439 просмотра

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Кабмин одобрил законопроект о Силах беспилотных систем в ВСУ. Правительство выделило 24 млрд грн на закупку беспилотников для войска, Украина уже законтрактовала 1 млн дронов.

Правительство одобрило законопроект о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ, также выделено 24 млрд грн на закупку беспилотников для войска, сообщил во вторник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль указал, что по инициативе Президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем. "Украина - первое государство в мире, которое завершает их комплектование. В производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА", - подчеркнул он.

Двигаемся дальше. Правительство выполняет поручение Верховного Главнокомандующего и одобряет законопроект, законодательно утверждающий существование Сил беспилотных систем. Также сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны

- написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер подчеркнул, что "Украина в войне с россией делает ставку на инновации, асимметричные ответы и подходы". "В этом залог нашей устойчивости и будущей победы", - указал он.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram отметил, что правительством "выделено 24 млрд гривен на приобретение оборудования оборонного назначения, в том числе: 12 млрд гривен - Министерству обороны (для государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" как получателя бюджетных средств) для обеспечения потребностей Вооруженных сил; 12 млрд гривен - Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации с последующей передачей в установленном порядке такого оборудования в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями".

По словам Мельничука, также правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 3 ЗУ "О Вооруженных Силах Украины" путем включения в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины - Сил беспилотных систем.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ26 июня 2024, 06:10 • 81267 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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