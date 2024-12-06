Правительство Исландии разрешило охоту на китов до 2029 года

Исландское правительство, которое ушло в отставку, в четверг, 5 декабря, выдало двум компаниям разрешения на убой китов на следующие пять лет. Об этом говорится в сообщении исландского правительства, пишет УНН.

Детали

Разрешения, выданные Исландией, предусматривают ежегодный убой 209 финвалов и 217 китов минске в течение китобойного сезона, который длится с середины июня по сентябрь.

Разрешения на убой китов в Исландии обычно выдаются на пять лет, но последние из них закончились в 2023 году.

Напомним

Местные жители и работники охраны природы спасли более 30 пилотных китов, выброшенных на мель в Новой Зеландии. Животных подняли с помощью простыней и вернули в океан, хотя четверо китов погибли.