Правительство Исландии разрешило охоту на китов до 2029 года
Киев • УНН
Правительство Исландии выдало разрешения двум компаниям на ежегодный убой 426 китов к 2029 году. Охота разрешена с середины июня по сентябрь на финвалов и китов Минке.
Исландское правительство, которое ушло в отставку, в четверг, 5 декабря, выдало двум компаниям разрешения на убой китов на следующие пять лет. Об этом говорится в сообщении исландского правительства, пишет УНН.
Детали
Разрешения, выданные Исландией, предусматривают ежегодный убой 209 финвалов и 217 китов минске в течение китобойного сезона, который длится с середины июня по сентябрь.
Разрешения на убой китов в Исландии обычно выдаются на пять лет, но последние из них закончились в 2023 году.
Напомним
Местные жители и работники охраны природы спасли более 30 пилотных китов, выброшенных на мель в Новой Зеландии. Животных подняли с помощью простыней и вернули в океан, хотя четверо китов погибли.