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Правительство готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Кабмин утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства. Минветеранов станет единым органом, уполномоченным предоставлять такой статус.

Правительство готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства

Кабинет министров Украины готовит новую процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

"Утвержден Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщил Мельничук.

Что предусмотрено проектом:

  • определить Минветеранов как единый орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;
    • утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;
      • предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;
        • внести изменения в постановления №413, №685, №1041 и №740 - чтобы унифицировать порядок для иностранцев;
          • упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;
            • определить право Минветеранов выдавать удостоверения УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам.

              Отмечается, что проектом также предусмотрено изъятие из порядка №685 нормы о лишении статуса семьи погибшего защитника в случае наличия судимости. Этот вопрос будет решаться отдельно.

              Дополнение

              В воинских частях ВСУ ввели новые должности - офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим, как с оформлением необходимых документов, в частности УБД.

              Павел Зинченко

              Павел Зинченко

              Обществополитика
              Министерство обороны Украины
              Вооруженные силы Украины
              Украина
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