Правительство готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства. Минветеранов станет единым органом, уполномоченным предоставлять такой статус.
Кабинет министров Украины готовит новую процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Детали
"Утвержден Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщил Мельничук.
Что предусмотрено проектом:
- определить Минветеранов как единый орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;
- утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;
- предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;
- внести изменения в постановления №413, №685, №1041 и №740 - чтобы унифицировать порядок для иностранцев;
- упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;
- определить право Минветеранов выдавать удостоверения УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам.
Отмечается, что проектом также предусмотрено изъятие из порядка №685 нормы о лишении статуса семьи погибшего защитника в случае наличия судимости. Этот вопрос будет решаться отдельно.
Дополнение
В воинских частях ВСУ ввели новые должности - офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим, как с оформлением необходимых документов, в частности УБД.