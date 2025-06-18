Уряд готує нову процедуру присвоєння статусу УБД іноземцям і особам без громадянства
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій іноземцям та особам без громадянства. Мінветеранів стане єдиним органом, що уповноважений надавати такий статус.
Кабінет міністрів України готує нову процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій іноземцям і особам без громадянства. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Деталі
"Затверджено Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - повідомив Мельничук
Що передбачено проєктом:
- визначити Мінветеранів як єдиний орган, який уповноважений надавати статус УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям;
- затвердити форму заяви, чіткі підстави для надання, відмови чи позбавлення статусу;
- надати можливість отримати статус після звільнення зі служби, з урахуванням місця проживання;
- внести зміни до постанов №413, №685, №1041 та №740 - щоб уніфікувати порядок для іноземців;
- спростити процедуру для тих, хто вже воював, але не має українського громадянства;
- визначити право Мінветеранів видавати посвідчення УБД та нагрудні знаки ветеранів війни таким особам.
Зазначається, що проєктом також передбачено вилучення з порядку №685 норми про позбавлення статусу родини загиблого захисника у випадку наявності судимості. Це питання буде вирішуватися окремо.
Доповнення
У військових частинах ЗСУ ввели нові посади - офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям, як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД.