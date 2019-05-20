Правила первых: о том, как удерживать лидерству в строительной отрасли

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сколько бы не рассуждали, что Киеву расти некуда, статистика говорит об обратном. Журнал “Новое время” подготовил материал о состоянии рынка недвижимости. По мнению журналистов, говорить о перенасыщении первичного рынка недвижимости в столице, рано, сообщает УНН.

По состоянию на 1 марта, в городе проживает 2,9 млн человек. По факту же, эта цифра больше в 1,5-2 раза. При этом жилой фонд столицы насчитывает около 65 млн квадратных метров. 20 с небольшим квадратов приходится на одного жителя. В Европе, к примеру, показатель стартует от 40 кв. м и выше. Поэтому у нас в стране существует устойчиво высокий спрос на квартиры в новостройках. Киевские застройщики отвечают на него строительством новых объектов. В 2018 году в столице было сдано в эксплуатацию 1,25 млн квадратных метров жилья, из них практически четверть построила старейшая украинская строительная компания Киевгорстрой.

Секреты крупного масштаба

По информации компании Евро-Рейтинг, среди 250 столичных новостроек в 2018 большинство новых проектов стартовало у четырех компаний: Киевгорстрой, Интергал-Буд, Столица и Укрбуд. Пальму первенства получил Киевгорстрой — девять новых проектов, за ним идет Укрбуд — шесть, у Интергал-Буда и Риэла по два ЖК. Причем у застройщиков нет ни единого повода сбавлять обороты в дальнейшем. По крайней мере, так думают в Киевгорстрое. В 2018 компания сдала 263 тыс. кв.м жилья, в 2017 — 269 тыс. А за период с 2010 по 2019 девелопер построил 2,8 млн кв.м.

Есть несколько причин, которые позволяют Киевгорстрою по праву считаться лидером столичного рынка недвижимости. Прежде всего, это масштаб. Около 70% жилой площади столицы за все время построено ими. У компании большой задел на 2019 год — 2 млн. квадратных метров. В разработке сейчас несколько десятков новых площадок. В нынешнем году планируют запустить 4 новых объекта и сдать по итогу около 400 тыс. кв. м.

Вторая причина — репутация. Девелопер строит вот уже 64 года и ни разу не подвел своих инвесторов. Кроме того, 80% акций компании принадлежат громаде Киева.

Ну и наконец, кадры и руководство. Побеждает тот, кто работает открыто, честно, максимально эффективно и качественно. Все эти задачи Киевгорстрой решает за счет оптимизации бизнес-процессов. В прошлом заместитель министра обороны, а сейчас глава правления крупнейшей строительной компании Игорь Кушнир сумел выстроить бизнес-модель, в основе которой стоят люди и постоянно повторяет о том, что компания - это прежде всего сплоченный коллектив единомышленников, которые не только любят свое дело, но и отдаются ему сполна. Строят в компании с мыслью о покупателе, его потребностях, планах и желаниях. Несмотря на всевозможные вызовы и сложности, команда Кушнира за 7 лет только увеличила лояльность к бренду Киевгорстроя.

Опыт и личные качества характера подтверждаются цифрами. Строит Игорь Кушнир с 2006. В Кременчуге за время его работы компания “Жилинвест” построила 30 тысяч квадратных метров жилья. За три года работы в министерстве обороны было введено в эксплуатацию 4 743 квартиры, общей площадью более 260 тысяч квадратных метров. За семь лет “Киевгорстроем” под его руководством было построено более 30 тысяч квартир на 2,5 миллиона “квадратов”. Даже грубый подсчет показывает внушительные цифры, которыми можно по-праву гордиться - 36 тысяч квартир, почти 3 миллиона квадратных метров жилья и более миллиона квадратов нежилой недвижимости.

С мыслью о покупателе

Несмотря на устойчиво высокий спрос, платежеспособность покупателей рекордно низкая. В большинстве своем квадратные метры все еще остаются мало доступными. Для понимания: средняя зарплата по Киеву сейчас составляет 16 207 грн, а стоимость квадратного метра — 22 300 грн. Да и темпы строительства в Украине не соответствуют реальным потребностям.

“0,25 кв. м жилья — примерно столько приходится на одного украинца при существующих цифрах ввода домов в эксплуатацию. Иными словами, потребность в росте и строительстве есть. Осталось подтянуть возможность построенное покупать. По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджеты наполнены. Выигрывают все”, — уверен президент “Киевгорстроя”.

Изменить ситуацию может доступная ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками. К примеру, все квартиры от Киевгорстроя можно купить за полную стоимость со скидкой в 10-15%, в рассрочку на 16-36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя

Несмотря на лояльные условия и уступки, найти покупателя с деньгами застройщикам непросто. Борьба за клиента толкается девелоперов к жесткой конкуренции. Выигрывают те компании, которые предлагают дружественную архитектуру, комплексную инфраструктуру и комфортную среду обитания для своих жителей.

Знак качества

Участники строительного рынка обеспокоены: далеко не все застройщики в Киеве предлагают качественное и надежное жилье. Экономят на всем: на проекте, материалах, квалифицированных кадрах, но покупателю об этом не говорят. Напротив заманивают его в отдел продаж нереально дешевым квадратом.

“По информации профильного Министерства, строительство одного квадратного метра жилья в Киеве стоит 13 849 гривен. Важно понимать, что это “нулевая” цифра. К ней необходимо добавить стоимость земли (а в Киеве она дорогая), паевые взносы и рентабельность. На выходе для покупателя цена за один квадратный метр составляет 15-16 тыс. грн. Это минимальный экономически-обоснованный показатель. И он не может быть ниже этой цифры”, — объяснил Игорь Кушнир.

По словам Президента “Киевгорстроя”, покупка жилья, квадратный метр которого стоит дешевле 15-16 тысяч гривен, является очень рискованной. “Это либо самые дешевые, а значит некачественные, стройматериалы. Либо рабочие с улицы, которые не имеют соответствующей квалификации. Либо отсутствие законно оформленной земли. Либо все это вместе. В любом случае, это приведет к проблемам. В лучшем случае – дом не введут в эксплуатацию. В худшем – дома не будет вообще, и инвестор останется без денег и жилья”, — уверен Кушнир.

Застройщики с именем всегда используют в своих ЖК качественные материалы, беспокоятся о энергоэффективности, ищут реальные возможности экономии не за счет комфорта жильцов. Это могут быть инновационные системы отопления, собственные котельные, энергосберегающие стеклопакеты, солнечные панели. В их домах всегда современные трубы и электроразводка, которая учитывает реальную нагрузку всех электроприборов.

Застройщики с репутацией, как правило, четко выполняют заявленные обещания и завершают строительство в срок. Они не строят за счет денег инвестора, а всегда имеют запас финансов, чтобы при любом раскладе выполнить взятые на себя обещания.

К счастью честных девелоперов, сам покупатель начал осторожничать: он внимательно изучает предложение на рынке, историю застройщика, интересуется документами, следит за ходом строительства. Именно так можно обезопасить себя от рисков и не купиться на уловки мошенников.