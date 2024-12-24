Правила безопасного поведения детей во время праздников: рекомендации для родителей

Правоохранители напомнили родителям о 9 важных правилах безопасности для детей во время зимних каникул, сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Для того, чтобы зимние каникулы прошли удачно и безопасно для детей, родителям рекомендуют:

- Не оставлять детей без присмотра, особенно обращайте внимание на тревожное или необычное поведение, которое может свидетельствовать о дискомфорте или опасности.

- Контролировать, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются, особенно, если это новые знакомые или компании.

- Если ребенка приходится оставить дома одного - провести инструктаж по технике безопасности, объясните, как вести себя в случае экстренных ситуаций (например, пожара или отключения электроэнергии), и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.

- Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте правила дорожного движения, особенно о переходе дороги, когда стемнело.

- Закрепить на детской одежде светоотражающие элементы, чтобы они были заметны для водителей в темноте. Убедиться, что элементы расположены так, чтобы их хорошо видели водители.

- Не оставлять острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Если ребенок старше, научите его безопасно обращаться с такими предметами.

- Объяснить детям, почему опасно ходить на водоемах, покрытых льдом. Приведите реальные примеры и объясните последствия, чтобы они лучше поняли опасность.

- Предостеречь детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках и не делать этого вблизи дорог. Выбирайте специально оборудованные места для таких активностей.

- Научить детей, что в случае необходимости они могут обратиться к патрульным или звонить на линии 102 или 112. Расскажите, как правильно формулировать сообщение о происшествии и указывать свое местонахождение.

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