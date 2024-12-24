Правила безопасного поведения детей во время праздников: рекомендации для родителей

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
15:18 • 2286 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 26033 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
13:18 • 87351 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
12:02 • 75151 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
09:32 • 101212 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 107487 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 130110 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 116981 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123615 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119363 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

 • 29159 просмотра
"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

 • 18420 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108613 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104948 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74692 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

15:18 • 2257 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

13:18 • 87325 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 130110 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 130256 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 131542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

14:26 • 7858 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74692 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104948 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108614 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 103451 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Правила безопасного поведения детей во время праздников: рекомендации для родителей

Правила безопасного поведения детей во время праздников: рекомендации для родителей

Киев  •  УНН

 • 3121 просмотра

Read in English

Патрульная полиция предоставила родителям перечень важных правил безопасности для детей во время зимних каникул. Рекомендации включают контроль местонахождения детей, использование светоотражателей и инструктаж по поведению в экстренных ситуациях.

Правоохранители напомнили родителям о 9 важных правилах безопасности для детей во время зимних каникул, сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины

Для того, чтобы зимние каникулы прошли удачно и безопасно для детей, родителям рекомендуют:

- Не оставлять детей без присмотра, особенно обращайте внимание на тревожное или необычное поведение, которое может свидетельствовать о дискомфорте или опасности.

- Контролировать, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются, особенно, если это новые знакомые или компании.

- Если ребенка приходится оставить дома одного - провести инструктаж по технике безопасности, объясните, как вести себя в случае экстренных ситуаций (например, пожара или отключения электроэнергии), и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.

- Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте правила дорожного движения, особенно о переходе дороги, когда стемнело.

- Закрепить на детской одежде светоотражающие элементы, чтобы они были заметны для водителей в темноте. Убедиться, что элементы расположены так, чтобы их хорошо видели водители.

- Не оставлять острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Если ребенок старше, научите его безопасно обращаться с такими предметами.

- Объяснить детям, почему опасно ходить на водоемах, покрытых льдом. Приведите реальные примеры и объясните последствия, чтобы они лучше поняли опасность.

- Предостеречь детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках и не делать этого вблизи дорог. Выбирайте специально оборудованные места для таких активностей.

- Научить детей, что в случае необходимости они могут обратиться к патрульным или звонить на линии 102 или 112. Расскажите, как правильно формулировать сообщение о происшествии и указывать свое местонахождение.

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать23 дек. 2024, 17:39 • 123610 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины