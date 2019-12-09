"Правая рука" Трубы вышел под залог в более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Бывший служащий ГПУ, "правая рука" директора ГБР Романа Трубы Игорь Щербина вышел из СИЗО под залог в более 2 млн. Грн. Эту информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос журналиста вышел ли из СИЗО под залог в размере 2 130 100 грн Щербина, Постолюк ответила "Да".
Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, "правую руку" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.
Как сообщалось ранее, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.
Как сообщалось, в Киеве задержан "правая рука" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.