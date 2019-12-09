"Права рука" Труби вийшов під заставу у понад 2 млн грн

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Колишній службовець ГПУ, “права рука” директора ДБР Романа Труби Ігор Щербина вийшов з СІЗО під заставу у понад 2 млн. грн. Цю інформацію журналісту УНН підтвердила прессекретар САП Ольга Постолюк.

На питання журналіста чи вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 2 130 100 грн Щербина, Постолюк відповіла "Так".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував колишнього службовця ГПУ, “праву руку” директора ДБР Романа Труби Ігоря Щербину з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн грн.

Як повідомлялося раніше, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів.

Як повідомлялося, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.

Українські Національні Новини

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