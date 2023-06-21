Работали реактивные бомбометы: оккупанты о хлопке в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В оккупированном Севастополе во время военных тренировок использовали реактивные бомбометы. Так подконтрольный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев прокомментировал сообщения о хлопке в Крыму, передает УНН.
Цитата
"Причина громких звуков (взрывов, как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов", - написал развожаев и добавил, что "в городе все спокойно".
Ранее
В оккупированном Севастополе прозвучали два громких взрыва. Впоследствии появилось сообщение, что якобы "перед Аквамарином за несколько километров в воду упало что-то, сбили".