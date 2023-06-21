Работали реактивные бомбометы: оккупанты о хлопке в Крыму

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"Причина громких звуков (взрывов, как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов", - написал развожаев и добавил, что "в городе все спокойно".

Ранее

В оккупированном Севастополе прозвучали два громких взрыва. Впоследствии появилось сообщение, что якобы "перед Аквамарином за несколько километров в воду упало что-то, сбили".