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Работали реактивные бомбометы: оккупанты о хлопке в Крыму

Киев • УНН

 • 967173 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В оккупированном Севастополе во время военных тренировок использовали реактивные бомбометы. Так подконтрольный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев прокомментировал сообщения о хлопке в Крыму, передает УНН.

Работали реактивные бомбометы: оккупанты о хлопке в Крыму

Цитата

"Причина громких звуков (взрывов, как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов", - написал развожаев и добавил, что "в городе все спокойно".

Ранее

В оккупированном Севастополе прозвучали два громких взрыва. Впоследствии появилось сообщение, что якобы "перед Аквамарином за несколько километров в воду упало что-то, сбили".

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