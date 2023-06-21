В окупованому Криму бавовна - у Севастополі пролунали два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В окупованому Севастополі пролунали два гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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"У Севастополі пролунали два потужні вибухи", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "ЧП Севастополь".
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Згодом з'явилось повідомлення, що нібито "перед Аквамарином за кілька кілометрів у воду впало щось, збили"
"Після вибуху на траверсі парку Перемоги в Севастополі на відстані близько 1,5 км у воду впав великий предмет, піднявся фонтан із бризок", - додає Telegram-канал з посиланням на дані підписника.
Наразі представники окупаційної влади дану інформацюі не коментували.