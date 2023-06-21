В оккупированном Крыму хлопок - в Севастополе прогремели два взрыва

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"В Севастополе прогремели два мощных взрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала "ЧП Севастополь".

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Впоследствии появилось сообщение, что якобы "перед Аквамарином в нескольких километрах в воду упало что-то, сбили".

"После взрыва на траверсе парка Победы в Севастополе на расстоянии около 1,5 км в воду упал крупный предмет, поднялся фонтан из брызг", - добавляет Telegram-канал со ссылкой на данные подписчика.

На данный момент представители оккупационных властей данную информацию не комментировали.