В оккупированном Крыму хлопок - в Севастополе прогремели два взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В оккупированном Севастополе прогремели два громких взрыва. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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"В Севастополе прогремели два мощных взрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала "ЧП Севастополь".
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Впоследствии появилось сообщение, что якобы "перед Аквамарином в нескольких километрах в воду упало что-то, сбили".
"После взрыва на траверсе парка Победы в Севастополе на расстоянии около 1,5 км в воду упал крупный предмет, поднялся фонтан из брызг", - добавляет Telegram-канал со ссылкой на данные подписчика.
На данный момент представители оккупационных властей данную информацию не комментировали.