Працювали реактивні бомбомети: окупанти про бавовну у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В окупованому Севастополі під час військових тренувань використали реактивні бомбомети. Так підконтрольний рф "губернатор" Севастополя михайло развожаєв прокоментував повідомлення про бавовну у Криму, передає УНН.
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"Причина гучних звуків (вибухів, як пишуть у деяких каналах) - це Чорноморське вище військово-морське училище імені П. С. Нахімова провело тренування з ППДО з використанням реактивних бомбометів", - написав развожаєв і додав, що " у місті все спокійно".
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В окупованому Севастополі пролунали два гучні вибухи. Згодом з'явилось повідомлення, що нібито "перед Аквамарином за кілька кілометрів у воду впало щось, збили".