Работали на россию: за госизмену будут судить еще двух судей из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что завершило специальное досудебное расследование в отношении еще двух судей Апелляционного суда Автономной Республики Крым по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительные акты направлены в суд, передает УНН.
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«По данным следствия, после аннексии АР Крым судьи продолжили свою работу в незаконно созданных оккупантами судах аннексированного Крыма и своими действиями обеспечивают функционирование незаконных органов судебной власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», - говорится в сообщении.
Детали
Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как отмечается, с начала 2022 года работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении 16 судей и 1 прокурора Автономной Республики Крым, обвинительные акты направлены в суд.
Напомним
29 июня 2022 года ГБР завершило расследование в отношении шести судей АР Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага. Своими действиями они обеспечили функционирование незаконных органов судебной власти и содействовали представителям российской федерации в проведении взрывной деятельности на территории Украины.