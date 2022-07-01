Працювали на росію: за держзраду судитимуть ще двох суддів з Криму

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«За даними слідства, після анексії АР Крим судді продовжили свою роботу у незаконно створених окупантами судах анексованого Криму та своїми діями забезпечують функціонування незаконних органів судової влади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як зазначається, з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 16 суддів та 1 прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти направлено до суду.

Нагадаємо

29 червня 2022 року ДБР завершило розслідування щодо шести суддів АР Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога. Своїми діями вони забезпечили функціонування незаконних органів судової влади та сприяли представникам російської федерації у проведенні підривної діяльності на території України.