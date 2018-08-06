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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Работницу известного банка отдали под суд за растрату

Работницу известного банка отдали под суд за растрату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В г. Днепр работница банка предстанет перед судом за растрату более 246 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Будут судить сотрудницу банка за растрату более 246 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Днепропетровской местной прокуратурой № 2 был утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении работницы ПАО КБ “Приватбанк” за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение и растрата чужого имущества, совершенное в крупных размерах).

Установлено, что подозреваемая, злоупотребляя своим служебным положением, путем использования собственного логина и пароля доступа к банковскому программному обеспечению безосновательно и незаконно перечислила с транзитного счета ПАО КБ “Приватбанк” денежные средства на счета клиентов, и тем самым нанесла банку ущерб на сумму более 246 тыс. грн.

Сейчас судебное разбирательство по данному уголовному производству продолжается.

Напомним, в Черкасской области будут судить сотрудницу банка, которая похитила из кассы почти 2,5 млн грн.

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