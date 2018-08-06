Працівницю відомого банку віддали під суд за розтрату
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У м.Дніпро працівниця банку постане перед судом за розтрату понад 246 тис. грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Судитимуть працівницю банку за розтрату понад 246 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно працівниці ПАТ КБ “Приватбанк” за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення та розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах).
Встановлено, що підозрювана, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання власного логіну та паролю доступу до банківського програмного забезпечення безпідставно та незаконно перерахувала з транзитного рахунку ПАТ КБ “Приватбанк” грошові кошти на рахунки клієнтів, тим самим спричинила банку шкоду на загальну суму понад 246 тис. грн.
Наразі судовий розгляд у даному кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, на Черкащині судитимуть працівницю банку, яка поцупила з каси майже 2,5 млн грн.