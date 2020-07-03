Работников столичного депо подозревают в хищении 74 тонн дизтоплива
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сообщено о подозрении 6 работникам локомотивного депо станции "Дарница" регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которых подозревают в хищении 74 тонн дизельного топлива стоимостью более 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"...сообщено о подозрении 6 работникам локомотивного депо станции "Дарница" регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" в организации схемы хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов (ч.3 ст.191 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Согласно материалам следствия, в период 2016-2017 годов сотрудники локомотивного депо, действуя в сговоре, с помощью специального оборудования сливали дизельное топливо с тепловозов в подготовленные емкости.
"Создавая видимость экономии горюче-смазочных материалов, участники схемы каждый раз сливали дизель в объеме не менее 100 литров, а в целом за указанный период разворовали около 74 тонн горючего. Убытки составляют более миллиона гривен", - добавляется в сообщении.
Так, похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось сторонним лицам по ценам, которые значительно ниже рыночных.
Следствие в уголовном производстве продолжается, проверяется причастность к совершению преступлений других лиц.
Напомним, бывшего директора подрядной организации подозревают в завладении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт Русановского канала в Киеве.