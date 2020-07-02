У Києві розслідують розкрадання на ремонті Русанівського каналу: підозрюють підрядника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Колишнього директора підрядної організації підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн, які були виділені на ремонт Русанівського каналу у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури столиці.
"...повідомлено про підозру колишньому директору підрядного підприємства у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами слідства, у 2018 році зі згаданим підприємством був укладений договір щодо капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вулиці Флоренції.
"Однак задля приховання факту неналежного виконання робіт та подальшого заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт каналу, колишній директор підрядного підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, заволодівши таким чином майже 1 млн гривень зі столичного бюджету", - проінформували у прокуратурі.
Відтак, дії екскерівника підрядної організації кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення - ред.) КК України.
Розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.
Нагадаємо, у Києві викрили механізм заволодіння бюджетними коштами на будівництві метро на Виноградар.