В Киеве расследуют хищение на ремонте Русановского канала: подозревают подрядчика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Бывшего директора подрядной организации подозревают в завладении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт Русановского канала в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
"...сообщено о подозрении бывшему директору подрядного предприятия в завладении бюджетными средствами, выделенными на проведение капитального ремонта элементов благоустройства Русановского канала", - говорится в сообщении.
По материалам следствия, в 2018 году с упомянутым предприятием был заключен договор по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль улицы Флоренции.
"Однако для сокрытия факта ненадлежащего выполнения работ и дальнейшего завладения денежными средствами, выделенными на ремонт канала, бывший директор подрядного предприятия внес в официальные документы ложные сведения об объемах проведенных работ, завладев таким образом почти 1 млн гривен из столичного бюджета", - проинформировали в прокуратуре.
Следовательно, действия экс-руководителя подрядной организации квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог - ред.) УК Украины.
Расследование по уголовному производству продолжается.
Напомним, в Киеве разоблачили механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь.