Працівників столичного депо підозрюють у розкраданні 74 тонн дизпалива
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Повідомлено про підозру 6 працівникам локомотивного депо станції "Дарниця" регіональної філії "Південно-Західна залізниця", яких підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального вартістю понад 1 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…повідомлено про підозру 6 працівникам локомотивного депо станції "Дарниця" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" в організації схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів (ч.3 ст.191 КК України)", - сказано у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, у період 2016-2017 років співробітники локомотивного депо, діючи у змові, за допомогою спеціального обладнання зливали дизельне пальне з тепловозів у підготовлені ємності.
"Створюючи видимість економії паливно-мастильних матеріалів, учасники схеми щоразу зливали дизель в об’ємі не менше 100 літрів, а загалом за вказаний період розікрали близько 74 тонн пального. Збитки складають понад мільйон гривень", - додається у повідомленні.
Так, викрадене дизпаливо у подальшому реалізовувалось стороннім особам за цінами, значно нижче ринкових.
Слідство у кримінальному провадженні триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.
Нагадаємо, колишнього директора підрядної організації підозрюють у заволодінні майже 1 млн грн, які були виділені на ремонт Русанівського каналу у Києві.