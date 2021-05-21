Работники театров получат творческие отпуска
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу приняла в первом чтении проект закона № 5205 о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров. Решение поддержали 305 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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“Законопроект обеспечивает условия профессионального развития творческих работников театра. Если коротко, то он отменяет ограничения для творческих работников театров брать творческий отпуск за свой счет только 15 дней. Потому что гастроли, съемки в фильмах продолжаются больше. Таким образом мы поддерживаем профессиональное развитие театралов и даем им возможность остаться солистами национальных театров”, — отметила заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.
Детали
По мнению авторов законопроекта, принятие этого акта позволит создать дополнительные предпосылки для профессионального развития художественного и артистического персонала театра путем предоставления возможности воспользоваться творческим отпуском без сохранения заработной платы на срок, определенный в контракте индивидуально с каждым профессиональным творческим работником.
Что было раньше
Напомним, что в 2019 году Раде уже предлагали проект закона о предоставлении творческого отпуска работникам театров — тогда законопроект был отклонен.