Працівники театрів отримають творчі відпустки

Цитата

“Законопроект забезпечує умови професійного розвитку творчих працівників театру. Якщо коротко, то він скасовує обмеження для творчих працівників театрів брати творчу відпустку за власний рахунок лише 15 днів. Тому що гастролі, зйомки у фільмах тривають більше. Таким чином ми підтримуємо професійний розвиток театралів і даємо їм можливість залишитись солістами національних театрів”, — зазначила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Деталі

На думку авторів законопроекту, прийняття цього акту дасть можливість створити додаткові передумови для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру шляхом надання можливості скористатися творчою відпусткою без збереження заробітної плати на строк, визначений у контракті індивідуально з кожним професійним творчим працівником.

Що було раніше

Нагадаємо, що у 2019 році Раді вже пропонували проект закону щодо надання творчої відпустки працівникам театрів — тоді законопроект було відхилено.