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Работники интерната в Киевской области забирали пенсии психически больных пациентов

Работники интерната в Киевской области забирали пенсии психически больных пациентов

Киев  •  УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Киевской области прокуратура выявила факты присвоения должностными лицами интерната части пенсий своих психически больных пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Кагарлицкой местной прокуратурой при проведении проверки соблюдения прав психически больных лиц в Ставовском психоневрологическом интернате установлены факты злоупотребления должностными лицами учреждения свои права в качестве опекуна указанных недееспособных лиц.

Речь идет о присвоении части пенсий психически больных, содержащихся в данном интернате.

В связи с этим, прокуратурой по результатам проведенной проверки внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением - ред.) УК Украины.

Напомним, ранее УНН сообщал, в Днепропетровской области будут судить участников преступной группы, которые присвоили 600 тысяч гривен государственных средств, предназначенных для особо уязвимых слоев населения.

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