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Працівники інтернату на Київщині забирали пенсії психічно хворих пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Київщині прокуратура виявила факти привласнення службовими особами інтернату частини пенсій своїх психічно хворих пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Кагарлицькою місцевою прокуратурою під час проведення перевірки дотримання прав психічно хворих осіб в Ставівському психоневрологічному інтернаті встановлено факти зловживання службовими особами закладу своїми правами в якості опікуна вказаних недієздатних осіб.

Йдеться про привласнення частини пенсій психічно хворих, які утримуються в даному інтернаті.

У зв’язку із цим, прокуратурою за результатами проведеної перевірки внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, на Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, які привласнили 600 тисяч гривень державних коштів, призначених для особливо вразливих верств населення.

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