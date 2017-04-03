Работников локомотивного депо в Кировоградской области уведомили о подозрении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60832 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120823 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119221 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156457 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работников локомотивного депо в Кировоградской области уведомили о подозрении

Работников локомотивного депо в Кировоградской области уведомили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Кировоградской области уведомила о подозрении фигурантам дела о присвоении имущества ПАО "Украинская железная дорога" в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.

Речь идет об уголовном производстве, начатом по факту присвоения имущества должностными лицами одного из локомотивных депо ПАО “Укрзализныця”, а именно горюче-смазочных материалов. Действовали должностные лица депо по предварительному сговору во главе с руководителем подразделения. Всего в группу вошло шесть человек.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, убытки нанесенные уголовным правонарушением составляют более 1 млн 380 тыс. грн.

Всем фигурантам уголовного производства пока сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное следствие, осуществляемое полицией при процессуальном руководстве прокуратуры области, продолжается.

Напомним, 31 марта прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по подозрению должностных лиц одного из предприятий “Укрзализныци” и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок.

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