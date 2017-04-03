Работников локомотивного депо в Кировоградской области уведомили о подозрении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Кировоградской области уведомила о подозрении фигурантам дела о присвоении имущества ПАО "Украинская железная дорога" в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
Речь идет об уголовном производстве, начатом по факту присвоения имущества должностными лицами одного из локомотивных депо ПАО “Укрзализныця”, а именно горюче-смазочных материалов. Действовали должностные лица депо по предварительному сговору во главе с руководителем подразделения. Всего в группу вошло шесть человек.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, убытки нанесенные уголовным правонарушением составляют более 1 млн 380 тыс. грн.
Всем фигурантам уголовного производства пока сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах.
По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное следствие, осуществляемое полицией при процессуальном руководстве прокуратуры области, продолжается.
Напомним, 31 марта прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по подозрению должностных лиц одного из предприятий “Укрзализныци” и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок.