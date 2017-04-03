Працівникам локомотивного депо на Кіровоградщині повідомили про підозру
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру фігурантам справи про привласнення майна ПАТ “Українська залізниця” в особливо великих розмірах. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
Йдеться про кримінальне провадження, розпочате за фактом привласнення майна службовими особами одного з локомотивних депо ПАТ “Українська залізниця”, а саме паливно-мастильних матеріалів. Діяли службові особи депо за попередньою змовою на чолі з керівником підрозділу. Всього до групи увійшло шість осіб.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, збитки завдані кримінальним правопорушенням становлять понад 1 млн 380 тис. грн.
Всім фігурантам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.
Досудове слідство, що здійснюється поліцією за процесуального керівництва прокуратури області, триває.
Нагадаємо, 31 березня прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт за підозрою службових осіб одного з підприємств “Укрзалізниці” та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель.