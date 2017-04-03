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Працівникам локомотивного депо на Кіровоградщині повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 11363 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру фігурантам справи про привласнення майна ПАТ “Українська залізниця” в особливо великих розмірах. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Йдеться про кримінальне провадження, розпочате за фактом привласнення майна службовими особами одного з локомотивних депо ПАТ “Українська залізниця”, а саме паливно-мастильних матеріалів. Діяли службові особи депо за попередньою змовою на чолі з керівником підрозділу. Всього до групи увійшло шість осіб.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, збитки завдані кримінальним правопорушенням становлять понад 1 млн 380 тис. грн.

Всім фігурантам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Досудове слідство, що здійснюється поліцією за процесуального керівництва прокуратури області, триває.

Нагадаємо, 31 березня прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт за підозрою службових осіб одного з підприємств “Укрзалізниці” та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель.

Українські Національні Новини

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