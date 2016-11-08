Работника СИЗО в Ровенской области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Ровенской области работника СИЗО будут судить за получение неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Установлено, что инспектор отдела СИЗО получил от гражданина денежные средства и смартфон за передачу двум заключенным запрещенных вещей, а именно - мобильных телефонов.
Неправомерные действия сотрудника СИЗО правоохранители разоблачили в октябре 2016 года. Сейчас этот работник по ходатайству прокуратуры области судом отстранен от занимаемой должности.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) УК.
Справка: санкция указанной статьи УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.