Працівника СІЗО на Рівненщині судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Рівненщині працівника СІЗО судитимуть за одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що інспектор відділу СІЗО одержав від громадянина грошові кошти та смартфон за передачу двом ув’язненим заборонених речей, а саме — мобільних телефонів.
Неправомірні дії співробітника СІЗО правоохоронці викрили у жовтні 2016 року. Наразі цей працівник за клопотанням прокуратури області судом відсторонений від займаної посади.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт скоровано до суду за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) ККУ.
Довідково: санкція зазначеної статті КК України передбачає покарання у виді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.