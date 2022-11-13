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Флаг Украины подняли на Антоновском мосту

Киев • УНН

 • 407176 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские военные подняли государственный флаг над Антоновским мостом на Херсонщине. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, передает УНН.

Цитата

«Флаг Украины на Антоновском мосту», - написал Мысягин в подписи к видео, которое обнародовал в своем телеграмм-канале.

Добавим

В Херсонской области военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского подняли украинский флаг в центре села Львове.

Видео обнародовало Министерство обороны.

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львове Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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