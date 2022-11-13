Прапор України підняли на Антонівському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українській військові підняли державний прапор над Антонівським мостом на Херсонщині. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, передає УНН.
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«Прапор України на Антонівському мосту», - написав Мисягін у підписі до відео, яке оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.
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У Херсонській області військовослужборці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського підняли український прапор у центрі села Львове.
Відео оприлюднило Міністерство оборони.
"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.