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Прапор України підняли на Антонівському мосту

Прапор України підняли на Антонівському мосту

Київ • УНН

 • 407181 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українській військові підняли державний прапор над Антонівським мостом на Херсонщині. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, передає УНН.

Цитата

«Прапор України на Антонівському мосту», - написав Мисягін у підписі до відео, яке оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

Додамо

У Херсонській області військовослужборці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського підняли український прапор у центрі села Львове.

Відео оприлюднило Міністерство оборони.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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