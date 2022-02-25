ПВО отбила два вражеских снаряда

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15 марта, 19:03 • 91569 просмотра

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15 марта, 13:44 • 125161 просмотра

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам русских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

“Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулась большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

“После 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам “братьев” в столицу”, — отмечается в ВСУ.

Напомним

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневых позициях и скоплениях российской техники.

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