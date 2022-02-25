ППО відбила два ворожі снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вночі сили оборони продовжили опір значним наступальним угрупованням російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
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Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
“Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйнований”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвалися російські повітряні десанти.
“Після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам „братів“ до столиці”, — зазначається в ЗСУ.
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Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки.