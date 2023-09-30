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ПВО Харьковщины была уничтожена на 90% в начале большой войны - начальник Сил обороны города

ПВО Харьковщины была уничтожена на 90% в начале большой войны - начальник Сил обороны города

Киев • УНН

 • 130405 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В начале полномасштабного вторжения 90% противовоздушной обороны Харьковской области было уничтожено. Об этом сообщил начальник Сил обороны Харькова Сергей Мельник в первой части документального проекта Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина», передает корреспондент УНН.

Цитата

«90% противовоздушной обороны было уничтожено. Практически 90%», - сказал Мельник.

Он рассказал, что 24 февраля связывался с командиром бригады 32 зенитно-ракетного полка, а тот сказал, что вся бригада практически уничтожена.

«Но у него оставались ракеты С-300, их сумели поставить на боевое дежурство и сделать, то, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков», - отметил Мельник.

По его словам, враг знал расположение всех командных пунктов, поскольку они были построены еще во времена СССР.

Дополнение

Перед началом полномасштабного вторжения российское руководство верило, что якобы сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове - его оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в первой части документального проекта Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина». 

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